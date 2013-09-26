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Экспертная оценка недвижимости и прочего имущества — от чего зависит стоимость работы.

Обычно посетителям нашего сайта сразу бросается в глаза то, что в нашей таблице с тарифами на экспертную оценку все цены указаны с добавлением предлога «от». Сразу хотим обратить Ваше внимание, что это связано не с тем, что мы не можем сформировать стоимость своей работы, а с тем, что на нее влияет довольно большое количество факторов, которые трудно вместить в одной таблице. Ниже приведена информация с указанием расширенных тарифов в зависимости от дополнительных факторов, влияющих на стоимость оценки. А самую подробную информацию об экспертной оценке нужного вида имущества Вы сможете получить, перейдя по ссылке на соответствующий раздел нашего сайта.

Также обращаем Ваше внимание, что ниже приведенные тарифы распространяются на типовые объекты недвижимости. Например, оценка стоимости гаража, который расположен во дворе многоквартирного дома, будет стоить дороже, чем оценка такого же гаража, расположенного в гаражном кооперативе.

Экспертная оценка в Киеве типовых объектов:

для дарения ближайшему родственнику или получения наследства от ближайшего родственника (нотариус не требует регистрировать отчет об оценке в базе данных Фонда государственного имущества Украины). 1000 грн.

для продажи, дарения постороннему человеку или дальнему родственнику (отчет регистрируется в базе данных ФГИУ). 1000 грн.

для предъявления в суде, если в квартиру есть доступ. от 1500 грн.

для предъявления в суде, если в квартиру нет доступа либо отсутствуют документы. 1500 грн.

Экспертная оценка в Киевской области:

для продажи, дарения или наследства. 1000 грн (может меняться в зависимости от конкретного населенного пункта).

для предъявления в суде, если в квартиру есть доступ. От 1500 грн + затраты на выезд.

для предъявления в суде, если в квартиру нет доступа либо отсутствуют документы. 1500 грн.

Оценка земельных участков под застройку, под садоводство (дачные участки), «под огород» (личное сельское хозяйство, ОСГ):

в Киевской или соседних областях для продажи, дарения, наследства. 1000 грн.

в Киеве или других областях для продажи, дарения, наследства. от 1000 грн в зависимости от конкретного расположения.

для предъявления в суде. от 1500 грн + затраты на выезд (в некоторых случаях выезд необязателен).

стоимость экспертной оценки земельных участков коммерческого назначения, а также участков большой площади, определяется индивидуально.

В некоторых случаях, например, при дарении или в некоторых случаях для суда, необходимо проведение экспертной оценки дома без учета стоимости земельного участка, который к нему относится:

для продажи, дарения, наследства. от 1000 грн.

для предъявления в суде. От 1500 грн + затраты на выезд (в некоторых случаях выезд не нужен).

стоимость оценки нетиповых домов, например, современных коттеджей большой площади, может быть выше.

Стоимость работы по оценке приведена для типовых распространенных марок и моделей автомобилей, которые находят в исправном техническом состоянии:

легковой автомобиль. 1000 грн. Для предъявления в суде — от 1500 грн.

грузовой автомобиль. От 1000 грн в зависимости от конкретной модели транспортного средства.

автомобили специального назначения с навесным оборудованием. Стоимость работы определяется индивидуально.

Экспертная оценка недвижимости, которая относится к нежилому фонду.

Поскольку такая недвижимость обладает значительным количеством факторов, влияющим на стоимость работы, цены на неё могут существенно отличаться от приведенных ориентиров:

встроенное помещение (офис, магазин, склад) для продажи, дарения, наследства. От 1200 грн в зависимости от расположения, площади и других характеристик помещения.

отдельно стоящее здание. От 2000 грн в зависимости от характеристик конкретного объекта. Обычно стоимость такой экспертной оценки недвижимости находится в пределах 2000-3000 грн.

недвижимость в государственной собственности для целей бухгалтерского учета. От 2500 грн.

коммунальное имущество Киева для передачи в аренду. От 2500 грн.

производственно-складские комплексы. Стоимость работы по экспертной оценке определяется индивидуально.

К сожалению, по данному виду экспертной оценки невозможно указать стоимость работы в разрезе одной единицы оборудования. Стоимость работы формируется из списка основных средств, который мы просим Вас отправлять на нашу электронную почту. Это связано с тем, что под терминами «оборудование» или «основные средства» может подразумеваться очень большой спектр имущества, оценка которого проводится с применением совершенно разных методов, подходов и процедур. Даже если брать простое оборудование, например оценку компьютеров, на ее стоимость влияет в большей степени не количество позиций в списке, а количество повторов (однотипных моделей в списке), распространенность этих моделей (обычные компьютеры, сервера или специализированное компьютерное оборудование) и их возраст (чем техника старше, тем сложнее определить её стоимость).

Как и в случае с оценкой основных средств, невозможно назвать среднюю стоимость работы по оценке акций или корпоративных прав. Это связано с тем, что в большинстве случаев в рамках данной работы для определения стоимости предприятия, необходимо провести переоценку основных средств, которые находятся у него на балансе, а также разобраться с прочими активами и пассивами, в частности с обязательствами. Другими словами, чтобы определить стоимость ценных бумаг или корпоративных прав предприятия, нужно посчитать, сколько стоит всё его имущество, и вычесть из этой суммы его обязательства (долги).

Поэтому для формирования стоимости экспертной оценки таких имущественных прав мы просим направить на нашу электронную почту баланс за последний отчетный период. Наши оценщики проанализируют его и попросят предоставить дополнительную информацию (расшифровки) по ряду его строк. Расшифровки каких именно строк будут необходимы, станет понятно только после того, как мы увидим баланс, поскольку заранее не понятно, какого рода активы и пассивы находятся на балансе компании. После получения баланса и расшифровок становится полностью понятным объем работы, что даёт нам возможность предложить Вам адекватную стоимость оценки и сроки её проведения.

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